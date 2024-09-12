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Финансовое мошенничество становится угрозой для каждого: число злоумышленников растет, а схемы становятся более запутанными. Один из самых распространенных способов украсть деньги — оформить кредит на чужое имя. В этой статье расскажем, как проверить, не взяли ли на вас займ и что делать, если это произошло.

Как мошенники могут взять кредит через Госуслуги Возможные способы мошенничества Злоумышленники могут использовать различные методы для оформления кредитов на чужие имена, включая государственные онлайн-сервисы, такие как Госуслуги. Основные способы мошенничества включают: Фишинг . Мошенники создают онлайн-платформы под видом официального сайта, или отправляют электронные письма с просьбой ввести личные данные

. Мошенники создают онлайн-платформы под видом официального сайта, или отправляют электронные письма с просьбой ввести личные данные Социальная инженерия . Злоумышленники звонят жертвам и запрашивают личную информацию, представляясь сотрудниками государственных служб или банков. В частности, для авторизации от имени жертвы им может потребоваться узнать код из смс или убедить жертву пройти по ссылке и что- нибудь подтвердить. Следует быть бдительными и внимательно читать текст таких смс, чтобы не стать жертвой обмана и случайно не подтвердить действия мошенников

. Злоумышленники звонят жертвам и запрашивают личную информацию, представляясь сотрудниками государственных служб или банков. В частности, для авторизации от имени жертвы им может потребоваться узнать код из смс или убедить жертву пройти по ссылке и что- нибудь подтвердить. Следует быть бдительными и внимательно читать текст таких смс, чтобы не стать жертвой обмана и случайно не подтвердить действия мошенников Взлом аккаунтов. При недостаточной защите учетной записи мошенники могут взломать аккаунт пользователя (например, в соцсетях) и получить доступ к личным данным владельца Кража и использование личных данных Мошенники часто используют украденные личные данные для оформления кредитов. Это могут быть данные паспорта, СНИЛС или другие документы, которые можно получить через взлом аккаунтов или фишинг. Кража личных данных может происходить различными способами: Взлом почтовых ящиков. Мошенники могут получить доступ к вашему электронному ящику, где хранятся сканы документов или информация о ваших аккаунтах. Кража документов. Физическая кража документов, таких как паспорт или водительское удостоверение. Покупка данных на черном рынке. Личные данные могут быть куплены на черном рынке в результате утечек и взломов баз данных. Защита этих данных и осторожное обращение с ними может значительно снизить риск стать жертвой мошенников.

Как узнать, взяли ли мошенники кредит на вас Методы проверки наличия кредита Существует несколько надежных способов проверить наличие кредитов: 1. Запрос кредитной истории. Сделать это можно бесплатно два раза в год в бюро кредитных историй (БКИ), за следующие запросы придется платить. Помните, что у каждого бюро свои тарифы и условия. 2. Обращение в банк. Вы можете обратиться в банк, в котором открыли счет, чтобы проверить, нет ли в нем оформленных кредитов на ваше имя. 3. Проверка через Госуслуги. На этом портале можно оперативно проверить информацию о кредитах и других финансовых обязательствах с помощью услуги Получение информации о хранении вашей кредитной истории. Зайдите на главную страницу Госуслуг, наведите курсор на кнопку «Услуги» и в выпадающем списке выберите пункт «Штрафы. Налоги» или «Справки. Выписки»

Выберите подраздел «Другое» и пункт «Поиск бюро с вашей кредитной историей»

Также к оформлению услуги можно перейти в диалоге с чат-ботом в приложении (переход в чат-бот по значку поиска) В результате вам будет предоставлен отчет, содержащий информацию о том, где хранятся данные о вашей кредитной истории. По ссылкам из него вы сможете запросить кредитный отчет в каждом из БКИ.

Как защититься от мошеннических кредитов через Госуслуги Рекомендации по безопасности личных данных Никогда не оставляйте паспорт и другие важные документы без присмотра. Старайтесь не делиться скан-копиями таких документов, как паспорт, и не сообщать информацию о себе и реквизитах своих документов без необходимости. Передавайте их только через защищенные каналы и только проверенным лицам или организациям. Так, копию паспорта снимают в гостиницах, при посещении организаций с пропускным режимом, при возврате товара в магазине и т. д. Не вводите личные данные на подозрительных сайтах и не отправляйте их по почте или через мессенджеры. Уведомления о входе. Включите уведомления о входе в аккаунты, чтобы вовремя узнать о попытках мошенников получить доступ к вашему аккаунту.

Чтобы подключить уведомления о входе на Госуслуги, перейдите в раздел «Безопасность» личного кабинета. Проверьте, правильно ли указан адрес электронной почты в разделе «Уведомление о входе» и переведен ли переключатель в активное положение (он должен быть синего цвета). Использование антивирусного ПО. Установите антивирусное ПО на все устройства, с которых вы получаете доступ к онлайн-сервисам. Использование двухфакторной аутентификации и защита паролей Для дополнительной защиты своих аккаунтов на Госуслугах и других онлайн-сервисах рекомендуется использовать следующие методы защиты: Двухфакторная аутентификация. Включите двухфакторную аутентификацию на всех возможных сервисах, включая Госуслуги. Для этого перейдите в раздел «Безопасность» личного кабинета и выберите «Вход с подтверждением». Выберите один из трех вариантов подтверждения входа — по паролю и СМС, по электронной подписи, по биометрии. Для аккаунтов на Госуслугах и других онлайн-сервисах используйте уникальные сложные пароли. Меняйте пароли раз в несколько месяцев. Сменить пароль на Госуслугах можно в личном кабинете. Нажмите ссылку «Сменить пароль», введите текущий пароль и новый. Нажмите кнопку «Сохранить».

Какие действия предпринять при обнаружении мошенничества Что делать, если обнаружен мошеннический кредит Если вы обнаружили, что на ваше имя взят кредит, но вы этого не делали, нужно немедленно предпринимать шаги для его аннулирования: Сообщите в банк или микрофинансовую организацию, что кредит был оформлен мошенническим путем. Напишите заявление с требованием аннулировать кредит и приложите все доказательства мошенничества. Также приложите копию отчета из бюро кредитных историй и всю известную вам информацию о взятом кредите. Контролируйте процесс рассмотрения вашего заявления и поддерживайте связь с банками или организациями, которые выдали вам кредит. Обращение в правоохранительные органы Помимо обращения в банк или организацию, которая выдала кредит, необходимо также уведомить правоохранительные органы: Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Приложите все имеющиеся доказательства: документы, подтверждающие выдачу займа: заявку, договор и приложения к нему, копию паспорта или иных удостоверений личности. Вам также могут пригодиться как любые доказательства вашей непричастности к оформлению договора, так и информация, которая может способствовать поиску и установлению личности злоумышленников. Контролируйте ход расследования и поддерживайте связь с правоохранительными органами.