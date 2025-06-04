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Умная карта Visa Gold (архивная)

Платите в России и получайте кэшбэк от банка и наших партнеров

Доступные карты

Преимущества

Бесплатное обслуживание
Без дополнительных условий
Кешбэк
Баллами или милями по выбранной программе лояльности
Кэшбэк рублями у партнеров
начисляется рублями дополнительно к программе лояльности банка

Тарифы

Тарифы по предоставлению физическим лицам – клиентам Банка ГПБ (АО) сервиса Газпром Бонус «Плюс» (в редакции от 15.04.2026)
Скачать (PDF, 121 KB)
Тарифы Банка ГПБ (АО) на предоставление физическим лицам пакета услуг «Универсальный» (действуют с 01.01.2026)
Скачать (PDF, 3 MB)
Тарифы на предоставление физическим лицам - держателям банковских карт, выпущенных Банком ГПБ (АО), услуги Мобильный банк «Газпромбанк» / Интернет банк «Газпромбанк» (действуют с 22.07.2026)
Скачать (PDF, 344 KB)

Документы

Условия предоставления физическим лицам – клиентам «Газпромбанк» (Акционерное общество) сервиса Газпром Бонус «Плюс» (с 06.07.2026)
Скачать (PDF, 184 KB)
Программа лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка (действует с 01.06.2026 по 31.07.2026)
Скачать (PDF, 216 KB)
Программа лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка (действует с 01.08.2026)
Скачать (PDF, 228 KB)

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Блокировка карты

Переводы

Безопасность

Платежные сервисы

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Доставка безопасна: представитель приедет в защитной маске и перчатках.

Список городов, в которых возможна бесплатная доставка

А
Анжеро-Судженск
Б
Балашиха
Барнаул
Белгород
Белогорск
Бердск
Березовский
Бийск
Благовещенск
Благовещенск
Боровский
Братск
Брянск
В
Видное
Владивосток
Волгоград
Волгодонск
Воронеж
Высокая Гора
Г
Глазов
Д
Дивногорск
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Е
Екатеринбург
Ембаево
Ж
Жуковский
З
Зеленоград
Зеленодольск
И
Ижевск
Излучинск
Иркутск
Й
Йошкар-Ола
К
Казань
Калачинск
Калининград
Кемерово
Киров
Кирово-Чепецк
Коломна
Кормиловка
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Краснокамск
Красноярск
Кудрово
Кунгур
Курск
Курчатов
Л
Люберцы
М
Махачкала
Миасс
Михайловск
Мичуринск
Моршанск
Москва
Московский
Мурино
Мурмино
Мытищи
Н
Надым
Наро-Фоминск
Нахабино
Нижнекамск
Нижний Новгород
Новая Усмань
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Новотроицк
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новый Уренгой
Ногинск
О
Одинцово
Омск
Орел
Оренбург
Орск
Осиново
П
Пермь
Петергоф
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Путилково
Пушкин
Р
Раменское
Ревда
Реутов
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
С
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Сарапул
Саратов
Северск
Семилуки
Сергиев Посад
Серпухов
Сосновоборск
Строитель
Т
Тамбов
Тобольск
Томск
Тюмень
У
Улан-Удэ
Уфа
Х
Хабаровск
Химки
Ч
Чайковский
Чебоксары
Челябинск
Ш
Шадринск
Щ
Щёлково
Э
Электросталь
Энгельс
Ю
Южноуральск
Я
Ялуторовск
Ярославль

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